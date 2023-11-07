قطاع النقل البحري يعقد ورشة عمل بعنوان التكامل بين قناة السويس والموانئ المصرية

عقد قطاع النقل البحري ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا ورشة عمل برئاسة اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بعنوان التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية وجهود الدولة و ذلك لتعظيم تجارة الترانزيت افتتح الجلسة بشرح عن كيفية تحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

وتحدث اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية

واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض اللواء بحري محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور علاء عز امين الاتحاد العام للغرف التجارية.

قطاع النقل البحري

ودارت حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية قدمها الدكتور علاء عز واستعراض تطور النقل البحرى المصرى فى ظل استراتيجية النقل البحرى على مستوى مشاريع البنية التحية والمشاريع المنفذة والجارية بالتعاون مع التحالفات العالمية و ذلك تاكيدا لجهود الدولة والدور الحيوى الذى تقوم به وزارة النقل والجهات المعنية لتحقيق النمو الاقتصادي لاحد اهم القطاعات الاقتصادية اهميه وهو قطاع النقل البحرى لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجستيات.