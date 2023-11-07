الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل علاقة إياد نصار بطبيب تخدير في "صلة رحم"

إياد نصار
إياد نصار

يشارك النجم إياد نصار في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل جديد، تحت عنوان "صلة رحم" والعمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير آخر نوفمبر الجاري.

وكشف النجم إياد نصار عن دوره في المسلسل، إذ يجسد شخصية طبيب تخدير يعاني من مشاكل عديدة داخل الأحداث.

ومسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، والعمل من إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

وفي سياق آخر، شارك  النجم إياد نصار في السباق الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "تغيير جو" مع منة شلبي، وعُرض العمل في النصف الثاني من الشهر الكريم في 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، عايدة الكاشف، ومحمود قابيل، والمسلسل قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج مريم أبو عوف. 

أيضًا ظهر إياد كضيف شرف في مسلسل ستهم من بطولة روجينا، وشارك بالعمل نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أحمد كمال أبو رية، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، سلوى عثمان والشيخ ياسين التهامي، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

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