هل الأفوكادو يساعد على فقدان الوزن ؟

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الدهون، فسوف تكتسب الوزن الزائد بشكل أسرع، وكثيرون يرسمون هذا التوازي البسيط عبثًا والأفوكادو، المعروف بكونه دهنيًا، يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

الشبع

يعطي الأفوكادو شعورًا بالامتلاء بسهولة، ولهذا السبب نادرًا ما ينقله الشخص وفي دراسة أجريت عام 2013، وجد الباحثون أن إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي أدى إلى زيادة الشبع بنسبة 23% وانخفاض الشهية بنسبة 28% خلال الساعات الخمس التالية ونتيجة لذلك، استهلك المشاركون سعرات حرارية أقل.

نسبة عالية من الألياف

تلعب الكمية العالية من الألياف الموجودة في الأفوكادو دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن وهذا المكون ضروري لحسن سير العمل في الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الدهون الجيدة

يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون، لكننا نتحدث عن الدهون الصحية الأحادية والمتعددة غير المشبعة، أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن الزائد.

ويرتبط وجود هذه الدهون في النظام الغذائي بانخفاض نسبة الكوليسترول "الضار". كما أنها تساعد الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام.