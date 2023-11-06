ألعاب الفيديو تحسن القدرة العقلية لكبار السن.. دراسة توضح

وجد باحثون من جامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا أن الاستخدام المكثف الألعاب الفيديو في سن الشيخوخة له تأثير إيجابي على حدة العقل، وتم إعطاء مجموعتين من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 72 عامًا أو أكبر إما تمارين دماغية قياسية لمدة 12 أسبوعًا أو لعبة Kinect Sport على وحدة تحكم ألعاب Xbox، وتبين أن هناك اختلافاً ملحوظاً في نتائج المجموعتين.

ومن خلال الجمع بين التمارين التقليدية والأحمال المعرفية في لعبة فيديو، كان من الممكن تحسين الوظائف الفكرية والجسدية لدى كبار السن من المجموعة الثانية.

وأجرى 45 مشاركا في التجربة اختبارات معرفية قبل وبعد البرنامج، ولقد كانت مجموعة وحدة التحكم هي التي أظهرت تحسينات في القدرات المعرفية في جميع المجالات.

علاوة على ذلك، أبلغ جميع المشاركين في التجربة عن أشكال خفيفة من فقدان الذاكرة قبل بدء الاختبارات، ولكن لم يتم تشخيص إصابة أي منهم بخرف الشيخوخة في وقت بدء الملاحظات.

ولا يعتقد الباحثون أنه من الممكن القول إن أجهزة الألعاب تمنع الإصابة بالخرف، لكن لها فوائد معرفية، وتوصي النصائح الطبية الحالية في العديد من أنحاء العالم بممارسة تمارين ذهنية لطيفة وتمارين بدنية لكبار السن للحفاظ على الصحة العقلية والعامة، حسبما كتب brisbanetimes.com.au.