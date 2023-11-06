GPTs نماذج ChatGPT المصغرة يمكن لأي شخص إنشاؤها

لقد مر ما يقرب من عام منذ ظهور ChatGPT لأول مرة، وتطوره منذ ذلك الحين لم يكن أقل من استثنائي. في ما يزيد قليلاً عن 11 شهرًا، اكتسب برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI القدرة على كتابة تعليمات برمجية برمجية ومعالجة المعلومات بين طرق متعددة وتوسيع نطاق وصوله عبر الإنترنت باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

خلال الخطاب الرئيسي ليوم Dev Day لعام 2023 لـ OpenAI يوم الاثنين، اعتلى الرئيس التنفيذي Sam Altman وغيره من المديرين التنفيذيين المسرح في سان فرانسيسكو للكشف عن أحدث إصدار لروبوت الدردشة، ChatGPT-4 Turbo، بالإضافة إلى طريقة جديدة ومثيرة لجلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية للجميع، بغض النظر. لقدرتهم على الترميز: GPTs!

إن GPTs عبارة عن تكرارات صغيرة خاصة بمهمة ChatGPT. فكر فيها مثل التطبيقات والميزات ذات الغرض الواحد الموجودة على هاتفك، ولكن بدلاً من الاحتفاظ بمؤقت أو ساعة إيقاف، أو مساعد رقمي ينقل تعليماتك الصوتية إلى قائمة التسوق، ستفعل GPTs، بشكل أساسي أي شيء تدربهم عليه. تقدم OpenAI ما يصل إلى ثمانية أمثلة لما يمكن استخدام GPT من أجله، أي شيء بدءًا من مساعد المطبخ الرقمي الذي يقترح وصفات بناءً على ما هو موجود في مخزن المؤن الخاص بك إلى معلم الرياضيات لمساعدة أطفالك في أداء واجباتهم المدرسية إلى أداة الملصقات التي من شأنها "تحويل أعنف ما لديك أحلامك إلى ملصقات مقطوعة، يتم شحنها مباشرة إلى باب منزلك.

تعد GPTs الجديدة امتدادًا لميزة التعليمات المخصصة الحالية للشركة والتي ظهرت لأول مرة في يوليو. تشير OpenAI إلى أن العديد من مستخدميها المتميزين كانوا يقومون بالفعل بإعادة تدوير وتحديث المطالبات ومجموعات التعليمات الأكثر فعالية، وهي عملية سيتعامل معها GPT-4 Turbo الآن تلقائيًا كجزء من تحديثه لمعلمات البذور والتركيز على المخرجات القابلة للتكرار. سيتيح هذا للمستخدمين درجة أكبر بكثير من التحكم في تخصيص GPTs وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

ما لن يحتاجه المستخدمون هو فهم شامل لبرمجة جافا سكريبت. بفضل إمكانات تفسير التعليمات البرمجية المحسّنة في GPT-4 Turbo واسترجاعها واستدعاء الوظائف، بالإضافة إلى حجم نافذة السياق المتزايد بشكل كبير، سيتمكن المستخدمون من ابتكار وتطوير GPTs الخاصة بهم باستخدام اللغة الطبيعية فقط.

أي GPT أنشأه المجتمع سيكون قابلاً للمشاركة على الفور. في الوقت الحالي سيحدث ذلك مباشرة بين المستخدمين، ولكن في وقت لاحق من هذا الشهر، تخطط OpenAI لإطلاق واجهة متجر مركزية حيث يمكن "للبناة المعتمدين" نشر ومشاركة GPTs الخاصة بهم. سوف تتسلق الألعاب الأكثر شهرة قائمة المتصدرين، ومن المحتمل أن تكسب في النهاية أموالًا لمنشئيها بناءً على عدد الأشخاص الذين يستخدمون GPT.

ستكون GPTs متاحة لكل من المستخدمين العاديين وحسابات المؤسسات، والتي، مثل ChatGPT Enterprise التي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام، ستوفر للمستخدمين المؤسسيين فرصة إنشاء روبوتات الدردشة الصغيرة الخاصة بهم داخليًا فقط والتي وافق عليها المسؤول. سيعمل هؤلاء مع (ويتم تدريبهم) على المهام المحددة للشركة أو وثائق القسم أو مجموعات البيانات الخاصة. تصل GPTs الخاصة بالمؤسسات إلى هؤلاء العملاء يوم الأربعاء.

تظل الخصوصية نقطة محورية للشركة مع وضع ضمانات تقنية إضافية، فوق أنظمة الإشراف الحالية، لمنع الأشخاص من إنشاء GPTs التي تتعارض مع سياسات استخدام OpenAI. وتقوم الشركة أيضًا بطرح نظام للتحقق من الهوية للمطورين للمساعدة في تحسين الشفافية والثقة، لكنها لم توضح بالتفصيل ما يمكن أن تستلزمه هذه العملية.