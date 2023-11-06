الأهلي يطمئن على ترتيبات بعثة فريق اليد بالسعودية

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يترأس بعثة فريق اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام، للاطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم الإثنين إلى مطار الدمام، استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

ويلتقي فريق الأهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء مع نظيره النور السعودي على صالة الدمام، في أولى مباريات الفريق بالبطولة.