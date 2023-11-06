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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنور السعودي بمونديال الأندية لليد

ياسر لبيب رئيس جهاز
ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي

عقد اليوم الإثنين الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي يشارك بها الأهلي وتستضيفها الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق.

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وتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراته الأولى أمام النور السعودي، كما تم الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة بالبطولة.

ويواجه «رجال يد الأهلي» في الثالثة عصر غد فريق النور السعودي على الصالة الخضراء بالدمام، في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

ويترأس بعثة «رجال يد الأهلي» محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقد أدى الفريق مرانه الرئيسي عصر اليوم على الصالة الخضراء بالدمام.

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