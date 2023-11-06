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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يطمئن على ترتيبات بعثة فريق اليد بالسعودية

محمد الغزاوي وطارق
محمد الغزاوي وطارق العوضي

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يترأس بعثة فريق اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام، للاطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنور السعودي بمونديال الأندية لليد

كانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم الإثنين إلى مطار الدمام، استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري.

ويلتقي فريق الأهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء مع نظيره النور السعودي على صالة الدمام، في أولى مباريات الفريق بالبطولة.

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