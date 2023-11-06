الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مفاوضات سد النهضة محلك سر.. وخبير: مصر قادرة على توفير المياه ولو تكلفتها عالية

سد النهضة
سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة تنتهي الأسبوع القادم والشواهد لا تشير ولا تنبأ بالتفاؤل في ظل عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات بل على العكس الجانب الأثيوبي تراجع عن بعض الاتفاقات السابقة.


ولفت إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تثمر على شيء ومتوقع اللقاء القادم أن يكون بنفس المستوى في ظل غياب أطراف دولية ولفيء ظل عدم توافر مرونة إثيوبية خاصة أن الجانب االاثيوبي مطمئن لقيامه بتخزين القدر الأكبر من المياه.

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وأكد خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن توفير المياه للمواطن المصري هو المطلب الرئيسي للشعب المصري وهذا تحق بالفعل في توفير مصادر أخرى لزائدة تخزين المياه في السد العالي رغم أن التخزين الرابع في سد النهضة هو الأكبر.

وأردف: “السد العالي حصن الأمان بالنسبة للمصريين. ومخزون مصر من المياه في السد العالي جيد، وفي نفس الوقت تطالب بحقوقها المائية عن طريق التفاوض والنفس الطويل. ومصر قادرة على توفير المياه للمواطنين حتى لو كانت بتكلفة عالية”.


ولفت إلى أن الموقف المصري يعطي المفاوض المصري إشارة بأننا قادرون على توفير المياه للمواطن صحيح بتكلفة كبيرة سواء في محطة الحمام أو بحر البقر
ةةجه رسالة للمواطنين: "كل متر مكعب من المياه المخزنة في إثيوبيا كان في طريقه إلى مصر إذا لم تتمكن إثيوبيا من تشغيل التوربينات في السد ستضطر إلى فتح البوابات دون توربينات عشين تقدر تكمل البناء".

 

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