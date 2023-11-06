الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى: "سيناء مش خلاف حدودي يا حمقى.. الجن مش هيعرف يعدي"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مصر لن ترضخ في أن يدخل إلى أراضيها عبر الحدود أحد وسط التشديدات الأمنية التي تشيدها مصر، معقبًا: "سيناء مش خلاف حدودي يا حمقى.. لو الجن جه مش هيعرف يعدي من حدود مصر مع غزة". 

إبراهيم عيسى يعلق على فكرة توطين سيناء 

txt

إبراهيم عيسى يثير فتنة حول اليهود وإسرائيل تُشيد بحديثه عن الحرب على غزة

txt

إبراهيم عيسى: المقاطعة قد تؤثر على البسطاء.. العرب يكذبون على أنفسهم (فيديو)

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية والنظام لن يوافق على دخول جناح عسكري للإخوان في سيناء لكي يعود ويتحالف مع الخلايا النائمة والجماعات التكفيرية في مصر، مشددًا أن النظام المصري لن يقبل بهذا.

 

وتابع : "هي قصة وجود.. تسيكن وتوطين شبرا واحد من أرض سيناء على سيادته الوطنية يعني ثورة سيخرج فيها الشعب المصري:، موضحًا أنه لن تقبل الدولة والشعب والقيادة السياسية هذا، مشددًا عل أن الحديث الآن عن الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهما قد تدفعه دفعًا للتكدس في جنوب غزة والضغط على مصر لنزوح الفلسطيني في غزة إلى الأراضي المصرية.

 

وأردف: "رغبة الإسرائيلين منذ سنوات عديدة.. نفسه في كدة"، مشددًا على توطين سيناء هي رغبة الإخوان وإسرائيل من اليوم الأول، موضحًا أن الجيش المصري أعلنها بوضوح وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محفل دولي ومحلي وإقليمي وبكل الأدلة الواضحة عن رفض مصر توطين الفلسطيني في غزة.

 

مواد متعلقة

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الوضع في غزة كارثة صحية

جوتيريش: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم غزة (فيديو)

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: لا فرق بين طفل فلسطيني وإسرائيلي

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: استهداف إسرائيل لسيارات إسعاف تنقل الجرحى قتل متعمد

رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق: أولوياتنا الآن وقف إطلاق النار (فيديو)

أستاذ دراسات إفريقية: مصر وجنوب السودان محور التنسيق المشترك في الملف السوداني

 السفير صلاح حليمة: العلاقات بين مصر وجنوب السودان قائمة على أساس الشراكة

دبلوماسي سابق: دورنا في السودان لا يقل أهمية عن فلسطين
الجريدة الورقية