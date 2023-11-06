إبراهيم عيسى: "سيناء مش خلاف حدودي يا حمقى.. الجن مش هيعرف يعدي"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مصر لن ترضخ في أن يدخل إلى أراضيها عبر الحدود أحد وسط التشديدات الأمنية التي تشيدها مصر، معقبًا: "سيناء مش خلاف حدودي يا حمقى.. لو الجن جه مش هيعرف يعدي من حدود مصر مع غزة".

إبراهيم عيسى يعلق على فكرة توطين سيناء

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية والنظام لن يوافق على دخول جناح عسكري للإخوان في سيناء لكي يعود ويتحالف مع الخلايا النائمة والجماعات التكفيرية في مصر، مشددًا أن النظام المصري لن يقبل بهذا.

وتابع : "هي قصة وجود.. تسيكن وتوطين شبرا واحد من أرض سيناء على سيادته الوطنية يعني ثورة سيخرج فيها الشعب المصري:، موضحًا أنه لن تقبل الدولة والشعب والقيادة السياسية هذا، مشددًا عل أن الحديث الآن عن الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهما قد تدفعه دفعًا للتكدس في جنوب غزة والضغط على مصر لنزوح الفلسطيني في غزة إلى الأراضي المصرية.

وأردف: "رغبة الإسرائيلين منذ سنوات عديدة.. نفسه في كدة"، مشددًا على توطين سيناء هي رغبة الإخوان وإسرائيل من اليوم الأول، موضحًا أن الجيش المصري أعلنها بوضوح وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محفل دولي ومحلي وإقليمي وبكل الأدلة الواضحة عن رفض مصر توطين الفلسطيني في غزة.