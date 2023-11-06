سترلينج يقود تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام الليلة

يحل فريق تشيلسي مساء اليوم الإثنين، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره توتنهام، في صدام كروي مشتعل يحتضنه ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الانجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام الليلة

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - نوني مادويكي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - كول بالمير - رحيم سترلينج

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وتذاع مواجهة توتنهام ضد تشيلسي، عبر قناة، beIN Sports HD 1، واسندت مجموعة قنوات بي أن سبورت التعليق علي مباراة اليوم بين توتنهام وتشيلسي، إلي المعلق الكبير حفيظ دراجي.

ترتيب توتنهام وتشيلسي قبل صدام اليوم

يدخل فريق توتنهام صاحب الأرض في لقاء اليوم، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويأمل في استغلال عامل الأرض والجمهورلتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة التي حصل عليها مانشستر سيتي بعد فوزه ضد بورنموث.

علي الجانب الأخر يخوض فريق تشيلسي اللقاء وهو في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في استعادة توازنه مرة أخري، في ظل تواضع المستوي الفني الجماعي للفريق.