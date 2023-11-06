"شباب أسيوط" تطلق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

نفذت ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط أولى فعاليات الحمله القوميه لتعزيز المشاركه السياسيه تحت شعار “الكلمه كلمتك” الانتخابات الرئاسيه مصر 2024 م

وانطلقت هذه الفاعليه من مركز شباب ديروط الشريف التابع لأداره ديروط بمشاركه عدد "175" مائه وخمسه وسبعون شاب وفتاه يمثلون الشعب البرلمانيه لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ والعديد من الكيانات الشبابيه بالمحافظه منها شباب يدير شباب - مراكز شباب مصر- سند شباب الصعيد بالهيئات الشبابيه التابعه للأداره وبعض القيادات الشعبيه والسياسيه والتنفيذيه وبيت العائله المصريه ورجال الازهر والكنيسه

بدا اللقاء بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربيه ثم عزف السلام الوطنى لدولة فلسطين والوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء دولة فلسطين بعد ذلك تم قراءة ايات من القران الكريم من العضوه /شهد ثم جلسه حواريه حول اهمية دور الشباب في المشاركه السياسيه لترسيخ قيم الديمقراطيه من خلال المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه خلال الفتره المقبله وانعاسكات تلك المشاركه السياسيه على تحقيق الامن والاستقرار كاحد اهم مقومات التنميه ومتطلباتها وياتى ذلك من خلال توعية الشباب للاسره والمجتمع باهمية المشاركه فى العمليه الانتخابيه كما تم التركيز على عملية المشاركه كقيمه مجتمعيه وركيزه اساسيه لبناء المجتمع واستقراره فى ظل الجمهوريه الجديده

كما تناولت الحمله شروط الترشيح للانتخابات الرئاسيه اعتبارا من فتح باب الترشيح حتى اعلان النتيجه ومعايير الترشيح وموعد الانتخابات فى الخارج والداخل مع شرح وتوضيح القانون المنظم للعمليه الانتخابيه وكيفية تعزيز قدرات الشباب والشابات نحو اليات تفعيل المشاركه السياسيه وتعزيز الوعى لديهم الذى يؤكد على دور الدوله المصريه فى السعى لتطبيق استراتيجيه ونموذج رائد فى تمكين الشباب وان الامانه منا تقتضى المشاركه بالصوت امام صناديق الاقتراع كما يؤكدها القانون والدستور

ثم تحدث القس فلوباتير كاهن كنيسة الانبا صرابامون ديروط الشريف حيث تناول فى حديثة الكثير من الحكم والمواعظ الدينيه والتى تدفع الشباب الى الوقوف خلف القياده السياسيه فى ظل الازمات التى تمر بها البلاد

كما تحدث الشيخ بدر انور ممثلا عن ادارة اوقاف ديروطعن المشاركة السياسيه بانها واجب وطنى لابد من المشاركة فيه واشاد فضيلته بالانجازات والمشروعات القوميه التى تمت خلال الفتره السابقه وان ادارة الدوله وفى ظل الظروف الراهنه لابد وان يقودها قياده قويه تقود اللاد الى برد الامان

كما تحدث د. محمد رفعت فنجرى عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ عن اهمية دور الشباب خلال المرحله الراهنه وماهو المطلوب منهم حيث يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل

ياتى ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضه على ترسيخ المشاركه السياسيه للشباب لمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسيه لاحياء القيم الديمقراطيه لديهم وهذا مايعزز قيم الولاء والانتماء لوطنهم الغالى فان البناء الحقيقى لاى مجتمع هو بناء فى عقول الشباب وان المشاركه السياسيه تعد ركيزه اساسيه لبناء الجمهوريه الجديده

حاضر اللقاء الدكتور هيثم ناصر عبد المنعم عبد الوهاب مدرس العلوم السياسيه - بكلية التجاره – جامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب وتنفيذ كتيبة التعليم المدنى باشراف احمد محمد قطب مدير عام التعليم المدنى

جانب من الحملة القومية

جانب من الحملة القومية