السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في دوري اليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

يواحه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي نظيرتهن في فريق سبورتنج اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

اليوم .. سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على المركز الثالث لبطولة إفريقيا

txt

اليوم.. سيدات يد الأهلي يواجهن بيترو أتليتك بنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية


وتقام مباراة سيدات الأهلي وسبورتنج على صالة سبورتنج بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الأهلي للفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.
ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 23-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.

مواد متعلقة

سيدات يد الأهلي يحصلن على راحة من التدريبات

مدرب سيدات يد الأهلي يعقد محاضرة للاعبات بالفيديو

سيدات يد الأهلي يفزن على نزيكو الكاميروني ببطولة أفريقيا

سيدات يد الأهلي يواجهن نزيكو الكاميروني ببطولة أفريقيا

سيدات يد الأهلي يواجهن جرين دي سيل الكونغولي في بطولة إفريقيا

سيدات يد الأهلي يواجهن سبورتنج في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي يواجهن 6 أكتوبر في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي يواجهن هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة
الجريدة الورقية