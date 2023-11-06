اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوطنية للانتخابات أكبر ضمانة لنزاهة السباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي مقدم على الاقتصادي والوطنية للانتخابات أكبر ضمانة لنزاهة السباق الرئاسي".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي مقدم على الاقتصادي والوطنية للانتخابات أكبر ضمانة لنزاهة السباق الرئاسي

الموقف العربي ضعيف في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والمجتمع الدولي يتحمل المسئولية

حان الوقت لعودة سوريا للأمة العربية ومصر ليس لديها لاجئون والعرب على أراضيها أخوة لنا

د. وجدي زين الدين يكتب: بهذه الشروط تركع إسرائيل

اليوم.. الإدارية العليا تفصل في الطعون على مرشحي الرئاسة

الغضب يجتاح العالم بعد تهديدات إسرائيل بالقنبلة النووية

الحكومة تحذر من بيان "مزيف" يطالب بتخزين السلع

إسرائيل تضرب غزة بالقنابل الزلزالية

تزايد أعداد الشهداء والمصابين إلى 50 ألفًا