محمد حافظ يعلن زواجه من سوسن بدر والسبب "حدوتة منسية"

يواصل النجم محمد حافظ تصوير مشاهده في مسلسل حدوتة منسية، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي.

ويجسد النجم محمد حافظ شخصية زوج النجمة سوسن بدر ضمن أحداث المسلسل، ومن المفترض أن يعرض في ديسمبر القادم على إحدى المنصات.



مسلسل حدوتة منسية، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، هلا السعيد.

أما محمود حافظ فقد شارك في موسم رمضان 2023، ومن خلال مسلسل بابا المجال، بطولة مصطفى شعبان والذي كان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من جومانا مراد، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، حومانا مراد، سهر الصايغ، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وكان ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.

وعلى مستوى السينما يواصل حافظ في الفترة الحالية تصوير فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك فيه كل من أحمد العوضي، زينة وآخرين.

ووعلى نفس السياق شاركت سوسن في موسم رمضان 2023، بأكثر من عمل منهم مسلسل بابا المجال، إخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك فيه كل من عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل وآخرين.

وتنتظر سوسن خلال الفترة القادمة عرض فيلم أل شنب، تأليف وإخراج أيتن أمين، ويشارك فيه كل من ليلى علوي، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، وعرض لها مؤخرًا فيلم أنا لحبيبي، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.