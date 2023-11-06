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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة اختفاء السكر من الأسواق

السكر
السكر

 انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن اختفاء السكر من الأسواق المصرية، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعاره بشكل كبير، إلا أن قصة اختفاء السكر  لا صحة له وهو ما كشفه اتحاد الغرف التجارية بالجيزة.

 ويبلغ سعر السكر في التموين يبلغ 12.6 جنيه، وسعره في معارض أهلا مدارس، يصل إلى 20 جنيهًا للكيلو.

 

 أسباب ارتفاع أسعار السكر

 زيادة المسحوبات للشركات الصناعية من السكر بنسبة كبيرة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

 تذبذبات في البورصة العالمية، حيث شهدت السوق العالمية بعض التحركات السعرية في سلعة السكر.

 ارتفاع أسعار الدولار، الذي يعتبر عاملًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 

 تدخل الدولة لضبط أسعار السكر

 وأعلنت الدولة طرح حصص من السكر في بورصة السلع، وضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، كما أكدت على أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل 2024.

 

 وهناك توقعات بانخفاض أسعار السكر للمستهلك النهائي بعد شهر تقريبًا، وذلك بعد بدء موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وزيادة المعروض من السكر في الأسواق.

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