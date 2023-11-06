"دجال الدقهلية" يستغل إيمان المواطنين بالسحر والشعوذة

كان محمد عاطلًا عن العمل، و يبحث عن طريقة لكسب المال بسهولة, فختمرت فى ذهنه فكرة النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام السحر والشعوذة.

أنشأ محمد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، بدأ محمد في جذب ضحاياه من خلال الوعد بحل مشاكلهم وتحقيق أحلامهم باستخدام السحر والشعوذة.

كان محمد يستغل إيمان ضحاياه بالشعوذة والأمور الخارقة للطبيعة،كان يوهمهم بأنه قادر على حل مشاكلهم العاطفية والمالية والصحية باستخدام السحر والشعوذة.

استطاع محمد النصب على عدد كبير من المواطنين. كان يأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل أعمال السحر والشعوذة التي كان يعدهم بها.

في النهاية، تم القبض على محمد. اعترف بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

بيان وزار الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت "الداخلية" في بيان، أنه بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه).

وأكد البيان أنه بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.