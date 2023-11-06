منطقة سوهاج الأزهرية توجه خطابًا لإدارات المنطقة بخصوص ترقيات كادر المعلم

وجهت إدارة الشؤون الوظيفية بمنطقة سوهاج الأزهرية بتوجيهات الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة خطابًا إلى إدارات المنطقة بخصوص ترقيات كادر المعلم، تمهيدًا للسير في إجراءات مراجعة الترقية على وظائف كادر المعلم للعام ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ بالقانون ١٥٦ لسنة ۲۰۰۷م وتعديلاته (الخاص بترقيات ۲۰۱۸م وما قبلها ولم يرشح نهائيا للترقية ولم يدخل نهائيا في الفترة من ۲۰۲۳/۱۱/٥ إلى ۲۰۲۳/۱۲/١٤).





وتضمن الخطاب ما يلي:-

1- بيان حالة إلكتروني حديث، مع تحرى الدقة والتأكد من صحة البيانات المدونة تحت مسئولية جهة العمل.

۲- بشأن الحاصلين على إجازة مرضية بالمادة (٦٦ مكرر): إرفاق صورة من قرار اللجنة الطبية معتمدة (صورة طبق الأصل).

3- بشأن الحاصلين على إجازات مرضية بالقرار (259): إرفاق صورة من جميع القرارات الخاصة بجميع قرارات الإجازة معتمدة (صورة طبق الأصل).

٤- المرشحون للترقية (إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات)- الحبس الاحتياطي لمن أُخليَ سبيله.

5- بشأن المبعوثين على نفقة الأزهر: إرفاق صورة من قرار الابتعاث معتمدة.

٦ - من حصل على إجازات بدون أجر ومرشح للترقية: إرفاق صورة من جميع الإجازات.

7- إرسال صورة من قرار إنهاء الخدمة لمن توفي إلى رحمة الله ومرشح للترقية.

8- بشأن المحبوس وصدر له حكم بالبراءة إرسال صورة من الحكم.

9- بشأن المحبوسين والصادر لهم قرار إحالة للمحاكمة الجنائية: إرفاق صورة من قرار الإحالة أو الحبس.

10- من تم فصله لأي سبب من الأسباب: إرفاق صورة من قرار إنهاء خدمته.

11- شاغلو وظائف المعلمين المكلفون بوظائف العمد- أعضاء مجلس النواب- أعضاء مجلس الشيوخ.

12- شاغلو وظائف المعلمين المنتدبون لهيئات ووزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الأقل في ممارسة العمل الفعلية.

ملحوظة- تم استلام جميع الأوراق الخاصة بترقيات ۲۰۱۸م وعلى المعلم متابعة فتح موقع ملف الإنجاز ثم بعد غلق الموقع متابعة التدريبات أو الاختبارات.