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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل السد القطري الرسمي لمباراة الفيصلي في دوري أبطال أسيا

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

أعلن رونو ميجيل المدير الفني لفريق السد القطري، التشكيل الرسمي لمباراة الفيصلي الأردني مساء اليوم الاثنين  على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعه في بطولة دوري أبطال آسيا.

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تشكيل السد القطري لمباراة الفيصلي في دوري أبطال أسيا

  • -حراسة المرمى: مشعل برشم
  • -خط الدفاع: طارق سلمان، باولو اوتافيو، خوخي بوعلام، مصعب خضر
  • -خط الوسط: محمد وعد البياتي، جويليرمي دوس سانتوس، أكرم عفيف، جونزالو بلاتا.
  • -خط الهجوم: حسن الهيدوس، بغداد بونجاح.

موعد مباراة السد القطري لمباراة الفيصلي في دوري أبطال آسيا

تبدأ مباراة السد القطري و الفيصلي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .

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