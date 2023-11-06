بدء فعاليات تدريبات براعم الموهبة والبطل الاولمبي للجودو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" أولى تدريبات لعبة الجودو لمرحلة البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضى الإدارة العامة للموهبة الرياضية وتستمر التدريبات ايام السبت والاثنين والأربعاء والجمعه من كل أسبوع.



اعداد اللاعبين

ويقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأوضح السويفى وكيل الرياضة أن مرحلة البراعم تم قبولهم خلال الاختبارات التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضى لقبول اعضاء جدد للمشروع مواليد ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ واضاف أن محافظة أسيوط تضم ٣ مراكز جودو ٢ براعم واحد شباب

والجدير بالذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

تنظم التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اشراف احمد السويفي ومتابعه محمد علي مدير المشروع

جانب من تدريبات البطل الاولمبي للجودو

جانب من تدريبات البطل الاولمبي للجودو