قدم نسور اللياقة البدنية بمحافظة أسيوط عرضا مميزا والافضل على مستوى الصعيد وذلك خلال اللقاء الختامي للمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية "النسور" والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية” بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، علي مدار 3 أيام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بمشاركة 1400 لاعباً ولاعبة يمثلون جميع مراكز التدريب بمحافظات الجمهورية، ‏للفئة العمرية من مواليد ( 2008 و 2009 )

حيث قامت الفرق المشاركة بتقديم عروضها وقد أختير العرض المقدم من نسور أسيوط من بين أفضل العروض المقدمه وتأهله للعرض أمام وزير الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع "النسور" يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، موضحاً أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبيناً أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، في ضوء الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة داخل المجتمع.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشروع "النسور" يسعي إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة في اللياقة البدنية في مختلف المحافظات المصرية، وتجهيزها بالمعدات الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة لتوفير بيئة مثالية لتدريب الشباب وتحفيزهم على ممارسة النشاط البدني والرياضة، مشيداً بجهود الفرق المشاركة في المشروع وبالنتائج التي تم تحقيقها، مؤكداً علي ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي توسيع نطاق المشروع وزيادة عدد المراكز في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

نسور أسيوط تتألق فى عرضها أمام وزير الشباب والرياضة

نسور أسيوط تتألق فى عرضها أمام وزير الشباب والرياضة