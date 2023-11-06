تخفيض المدة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بأزهر سوهاج

وجَّهت إدارة الشؤون الوظيفية بمنطقة سوهاج الأزهرية خطابًا إلى جميع إدارات المنطقة بخصوص ترقيات كادر المعلم بناء على خطاب الأكاديمية المهنية للمعلمين رقم (٢٢٦٩) المؤرخ في (٢٠٢٣/١٠/٢٣م) والخاص بتخفيض المدة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه صرح بذلك فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أنه جاء فى خطاب ترقيات كادر المعلم أنه خاص بالحاصلين على الماجستير وتمت ترقيتهم 2019 ولم يستفيدوا من تخفيض المدة، والحاصلين على الدكتوراه وتمت ترقيتهم 2020 ولم يستفيدوا من تخفيض المدة، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه وتمت ترقيتهم 2021 ولم يستفيدوا من تخفيض المدة.



وأضاف فضيلة الدكتور أحمد حمادي أن المنطقة خاطبت جميع الإدارات بإرفاق الطلبات المتقدمة الخاصة بهذا الشأن ومعها المستندات الآتية:



- نموذج طلب تخفيض المدة للماجستير والدكتوراه.

- صورة طبق الأصل من المؤهل (ماجستير- دكتوراه).

- بيان حالة كمبيوتر حديث.

- إقرار الصلاحية الخاص بالماجستير والدكتوراه.