التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض والمخزون يكفى حتى أبريل القادم

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين هما بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، مشيرا الى ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.