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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض والمخزون يكفى حتى أبريل القادم

سكر أبيض
سكر أبيض

تلقى  الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد  تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض وصول النصف الثان من الشهر الجاري.

وأكد ‏ الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى،  لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏ الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية ان ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين هما بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير  احمد كمال، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، مشيرا الى ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

الجريدة الورقية