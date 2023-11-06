حبس سائق ألقى جردل "مياه نار" علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة اصابته ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامان ، بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق قام بألقاء جردل مياة نار علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنة مصابة بحروق فى الوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤالهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

وفي وقت مسبق ، نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم ويدعى "ا ف ا " سائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد سيدة أخرى ولكن اختلط عليه الأمر فقام بإلحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

بسبب خلافات إرث ..التحقيق في مصرع وإصابة آخر بمشاجرة في القليوبية

كما تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر، بمحافظة القليوبية، التحقيق في مشاجرة بين عائلتين من أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية.

​​​وقد أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وألقى القبض على المتهمين.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ،يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنة جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى البطن وإصابة آخر بعدة إصابات وتم تحويل الأخير لمستشفى بنها العام .

وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من أبناء عمومتهما بسبب خلافات إرث وأرض زراعية بينهم، فقام المتهمان بالتعدى عليهما بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمين فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة وقد تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

