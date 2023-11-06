عاجل
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مسئول بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في غزة إسرائيل تخرج لسانها للعالم وتنشر فيديو قاسي يتعارض مع المواثيق الدولية.. شاهد أستاذ قانون دولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لسكان قطاع غزة
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس سائق ألقى جردل "مياه نار" علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة اصابته  ربة منزل ونجلتها الطفلة عمرها عامان ، بتشوهات نتيجة قيام سائق بالقاء مية نار عليهما حال استقلالهما توك توك على طريق قرية سندبيس – قها دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقلهما الى المستشفى والقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق قام بألقاء جردل مياة نار علي سيدة ورضيعتها بالقناطر الخيرية 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من المستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنة مصابة بحروق فى الوجه والجسم، ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامان مصابة بحروق شديدة بالوجه والذراعين والجسم.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤالهما أفادت الأم أنها أثناء استقلالها توك للذهاب إلى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

وفي وقت مسبق ، نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم ويدعى "ا ف ا " سائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد سيدة أخرى ولكن اختلط عليه الأمر فقام بإلحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

بسبب خلافات إرث ..التحقيق في مصرع وإصابة آخر بمشاجرة في القليوبية

كما تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر، بمحافظة القليوبية، التحقيق في مشاجرة بين عائلتين من أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية.

​​​وقد أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وألقى القبض على المتهمين.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ،يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنة جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى البطن وإصابة آخر بعدة إصابات وتم تحويل الأخير  لمستشفى بنها العام  . 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من أبناء عمومتهما بسبب خلافات إرث وأرض زراعية بينهم، فقام المتهمان بالتعدى عليهما بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى.
فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمين فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة وقد تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

مواد متعلقة

بسبب خلافات إرث ..التحقيق في مصرع وإصابة آخر بمشاجرة في القليوبية

طلقتين رصاص كتبت نهاية حياة ممرضة بنها علي يد زوجها |الطلاق كلمة السر

طلبت الطلاق.. فعاقبها زوجها بطلقات نارية أنهت حياتها بالقليوبية فما القصة ؟

الاستعلام عن الحالة الصحية لمالك جراج أصيب بنزيف بالمخ خلال مشاجرة|والسبب أجرة مبيت توك توك

حبس 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بشبين القناطر

دفن جثة موظف سقط من بلكونة بالطابق الثاني بشبين القناطر

دفن جثة ربة منزل إثر اصطدام سيارة مسرعة بها ببنها

دفنها في حفرة بالمطبخ.. تجديد حبس أب وزوجته بتهمة إنهاء حياة ابنته الصغيرة بطوخ

الجريدة الورقية