التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تسعى للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن لدينا 10 جامعات تكنولوجية في مصر، هي: 6 أكتوبر التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، ومصر الدولية التكنولوجية، القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم تجهيز الجامعات التكنولوجية بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المُضي قدمًا فى هذا النوع من الجامعات كونها تُلبي حاجة حقيقية للدولة.

وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

ووجه وزير التعليم العالي الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.



وأكد وزير التعليم العالي اهتمامه بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

التوسع في الشراكات الدولية مع الجامعات التكنولوجية

وشدد وزير التعليم العالي على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج واللوائح الدراسية وفقًا للتغيرات العالمية، واحتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ بهدف لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام.

وأشاد وزير التعليم العالي ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

