استكمال مُحاكمة المتهمين في "خلية الشروق".. غدًا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غداً الثلاثاء، مُحاكمة 11 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية" وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين تهم عدة منها تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وذلك في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة.