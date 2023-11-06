تعليم الدقهلية يناقش حسن سير العملية التعليمية (صور)

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور هانى عنتر وكيل مديرية التربيةوالتعليم بالدقهلية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، مدير عام الخدمات الدكتور حازم الالفى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية الأستاذة اجلال السيد وذلك لمتابعة العملية التعليمية.

في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور وبمديرى الادارات ووكلاءالإدارات الجدد ،متمنيا لهم التوفيق والتميز

وأكدا شعبان خلال الإجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المدارس، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وضرورة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين،

وشدد وكيل الوزارة، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بجولات متابعة منذ تابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسى ، حيث وجه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية وتفعيل حصص المشاهدة وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم النشط واستخدام استراتيجيات التعلم والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، وتنظيف أسطح المباني وإزالة أي رواكد او مخلفات بالمدارس

كما شدد "شعبان " على الاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء خلال اليوم الدراسى.