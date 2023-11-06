فينيسيوس موهبة ريال مدريد يضل طريقه إلى دوامة الأزمات والمشاكل

أصبح فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد متراجعا في مستواه عن الموسم الماضي الذي شهد انفجاره بتقديم مستويات مميزة وتحطيم الأرقام القياسية.

بعد مرور 12 جولة على مسابقة الدوري الإسباني لم يسجل فينيسيوس جونيور سوى هدفين وصنع آخر على عكس الموسم الماضي بعد مرور نفس العدد من الجولات سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

فينيسيوس جونيور يعتبر أحد أفضل لاعبي العالم وهو ما أثبته في الموسم الماضي بعدما ساهم بأكثر من 40 هدفا سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، لكن في الموسم الحالي أصبح اللاعب بعيدا ومشتتا كثيرا عن أمور ليس لها علاقة بكرة القدم.

بدأ الأمر بالعنصرية التي يتلقاها من بعض الجماهير في المباريات خارج الديار وكانت البداية مع فالنسيا في القضية الشهيرة بعدما قامت بعض من جماهير نادي فالنسيا بالسخرية منه، ليقرر رفض الأمر والتحدث من أجل تسليط الضوء على تلك التصرفات ومنعها من الحدوث، ووصلت إلى قضية في السلطات الإسبانية وتضامن الجميع في كافة الساحرة المستديرة مع اللاعب البرازيلي، ليكون سدا منيعا لتكرار مثل تلك الأمور.

لكن أصبح الأمر فرصة لجماهير الخصم دائما لإخراج اللاعب عن تركيزه والتركيز مع تلك التصرفات التي جعلت مستواه يتراجع آخرها كان في مباراة إشبيلية وأكدت رابطة الدوري الإسباني رفض تلك التصرفات وتوقيع العقوبات على الجماهير التي قامت بذلك، لكن خرج فينيسيوس في أكثر من مرة للرد عليهم سواء في أرضية الملعب أو خارج الملعب على مواقع التواصل الإجتماعي.

صدامات متكررة:

قام فينيسيوس في مباراة إشبيلية بصدامات مع الفريق الخصم بلا داعي، بعدما قام بدفع حارس النادي الأندلسي ليسقط أرضا ليدخل في صدام قوي مع اللاعبين قبل أن تنفض وسط أجواء ساخنة ومشحونة، وهو الأمر الذي بات معتادا ومتكررا في المباريات الأخرى بعدما دخل في صدام مع لاعبي فرق الخصوم مثل مباراة لاس بالماس، وجيرونا وأوساسونا وأتلتيكو مدريد، خاصة في مباراة جيرونا التي دخل فيها في أكثر من صدام مع اللاعبين.

3 مشاهد من مباراة الكلاسيكو:

بات الأمر أكبر من لعب كرة القدم بالنسبة لفينيسيوس جونيور، بعدما كان لديه تصميم على استفزاز جماهير برشلونة للرد عليهم في لقاء الكلاسيكو خلال استبداله، وذهب ناحيتهم ليردوا عليه بطريقة استفزازية أيضا التي تجعله يخرج عن تركيز كالعادة، رغم طلب الحكم الرابع منه الخروج بدلا من التفاعل معهم، لكن البرازيلي افتعل المشكلة أيضا، ولا يكتفي بذلك بل اصطدم أيضا مع الحكم الرابع وطلب منه أن لا يلمسه، وأظهرت عدسات الكاميرات حديثه له قائلا: لا تلمسني لا تلمسني انت مجنون؟

ليتصرف أنشيلوتي مدرب الملكي سريعا ويسحبه من يده من أجل الدخول إلى دكة البدلاء دون نقاشات جانبية أو التفاعل مع جماهير البارسا، كما أنه لم يؤدي بالشكل المطلوب في مباراة الكلاسيكو وكان مستواه متراجعا، فضلا عن الأمور الجانبية بعدما "صفع" جافي لاعب البارسا في المباراة وهو ما التقطته عدسات الكاميرات.

فينيسيوس خلال مباراة الكلاسيكو لم يسدد سوى تسديدتين اعترضها مدافعي برشلونة، وقام بأربع مراوغات لم ينجح في اي منهم وقطعت منه الكرة ليحصل على أسوء تقييم مع زميله فيرلاند ميندي.

فينيسيوس أمام رايو فاليكانو صدامات لا تنتهي

كان فينيسيوس أحد أبرز نجوم مباراة رايو فاليكانو لكن ذلك في أمور خارج أرضية الملعب، بعد دخوله في أكثر من مشادة وصدام مع لاعبي الخصم والحارس، وحكم المباراة بالإضافة لضربه ب"الكوع" لأحد اللاعبين خلال المباراة ليسقط اللاعب أرضا .

فينيسيوس دخل في صدام مع الحكم بعد رفضه إعطائه مخالفة، بالإضافة لدخوله في صدام حاد مع حارس رايو فاليكانو الذي قال له لنتقابل خارج الملعب انا وأنت، ليعلق الحارس ديميتريفسكي بعد نهاية المباراة على تلك اللقطة بتصريحات هادئة حول صدام فينيسيوس معه بإنه لاعب عظيم، وتلك مواقف طبيعية عندما تكون اللعبة متوترة مضيفا: من الطبيعي أن يكون هناك احتكاك، مثل ذلك الذي حدث بين بيلينجهام وسيس، هذه أمور غير مهمة، لا ينبغي لنا أن نعطي أهمية لذلك.

صدام مع الحكم:

كشفت التقارير الصحفية الإسبانية كواليس حديث فينيسيوس مع حكم مباراة فاليكانو وما دار بينهما حيث أن الحكم قال لفينيسيوس: اسمع، من الجيد التحدث بهذه الطريقة، أقول لك من أعماق قلبي ( فينيسيوس كان يتحدث بهدوء)".

ليرد فينيسيوس عليه قائلا: "إذا لمسني المدافع وأنا أركض بكامل سرعتي فمن المستحيل أن أبقى واقفاً".

وأضافت التقارير أن هناك العديد من الصور التي تظهر يومًا بعد يوم فينيسيوس وهو يحتج بغضب على قرارات الحكام. ومع ذلك، أظهر البرازيلي في حديثه مع مارتينيز مونويرا، حكم مباراة ريال مدريد ورايو ، أنه بمجرد أن لا تكون المباراة ساخنة، فإنه قادر على المناقشة بنبرة هادئة.

غياب القائد:

يشهد موسم ريال مدريد غياب القائد خاصة في المنطقة الأمامية وهو خط الهجوم، وكان فينيسيوس مع كريم بنزيما يمثلان ثنائية رائعة شهدت غزارة تهديفية كبيرة، كما كان بنزيما دائم الحديث مع البرازيلي من أجل توجيه له النصائح وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة بهدوء كبير، ما جعله يسجل الكثير من الاهداف في الموسم الماضي على عكس الموسم الحالي الذي يشهد تراجع مستواه بشكل كبير، وهو ما يفتقده لاعب ريال مدريد صاحب ال22 عاما في الوقت الحالي وسط المباريات الساخنة والمشحونة، للاعب مثل كريم بنزيما.

نصحية من قائد غريمه السابق ومنتخب إسبانيا

أبدى كارلوس بويول أعجابه بموهبة فينيسيوس كلاعب كرة قدم لكنه أكد أنه لا تعجبه تصرفاته وأن تركيزه خارج الملعب مضيفا:" سأحب أن أتحدث معه وأخبره بما أشعر به وأفكر فيه، وبعد ذلك سأخبرك، سأتحدث معه كزميل في فريق كرة القدم، إنه يصنع الفارق ويجب أن يكون موضع إعجاب في جميع المجالات. في بعض الأشياء، إذا غير سلوكه، فسيكون لديه المزيد من التقدير. يجب على جميع اللاعبين التركيز على اللعب".

وتابع: هناك الكثير من المشاعر والتوتر، يجب أن يتعامل مع الأمر بشكل أفضل، لم أتعامل مع الأمر بنفس الطريقة عندما كنت في العشرين من عمري وعندما كنت في الرابعة والثلاثين.