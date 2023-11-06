لاعب لوتون تاون عن محمد صلاح: "تصرفه شيطاني"

أشاد آندي تاونسند، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي لوتون تاون، بقدرات الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وكانت مواجهة ليفربول أمام لوتون تاون قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي شهدها ملعب كينيل وورث رود.

وانتقد تاونسند تصرف محمد صلاح بعدما قام الأخير بتسديد الكرة بالرأس، لكنها لم تذهب للشباك، ليؤكد لاعب لوتون تاون بإن تصرفه هذا شيطاني.

تصريحات لاعب لوتون تاون

تحدث تاونسند في تصريحات لموقع الدوري الإنجليزي، حيث قال: "اندهشت مما قام به مو صلاح، فنجح في تسديد رأسية بطريقة شيطانية، لا أصدق أنها لم تذهب للمرمى".

وتابع: "لقد قدم محمد صلاح الكرة على طبق من ذهب لـ نونيز وكان عليه أن يضعها في المرمى، لكن المهاجم لم ينجح في أن يضعها في الشباك".

وكان محمد صلاح قد فشل في تقديم المستويات المعهودة خلال مواجهة الأمس، حيث لم ينجح في تشكيل خطورة كثيرة على مرمى الخصم.