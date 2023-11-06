مجلس الزمالك يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عصر اليوم الاثنين للحديث مع اللاعبين حول التغييرات التي حدثت في الجهاز الفني، وتحفيزهم قبل مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وكان مجلس الإدارة قد قرر تحويل الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للتحقيق بعد تركهم لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة زد بدون إذن من الجهاز الفني بقيادة المدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو.

وحرص الثنائي الزناري وصبحي على التواجد في مقر النادي منذ قليل، حيث خضعوا للتحقيق نحت إشراف الشؤون القانونية، وغادرا الثنائي دون حضور التدريبات لحين إعلان نتيجة التحقيق وإبلاغ الإدارة بالموقف.

في نفس السياق، شهدت الساعات الماضية عدم حضور أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحقيق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

فيما قرر مجلس الإدارة عرض الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي رضهم للبيع، بعد التحقيق معهم، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.