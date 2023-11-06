حيل ذكية للاستفادة من بقايا الخضار والفاكهة في المنزل

تحضر اغلب الأمهات كميات كبيرة من الطعام وهذا ما يجعلها تتخلص من بقايا الطعام في القمامة دون الأستفادة منها بشكل جيد، وهذا يضر بالميزانية الخاصة للبيت.

فهل تقوم برمي كميات كبيرة من الخضار والفاكهة التي تشتريها في القمامة بشكلٍ دوري؟

وتُهدر العائلات الفردية، حوالي 30% من الطعام الذي تشتريه. وبالنسبة للأسر المكوّنة من 4 أفراد، وبميزانية طعام شهرية.

ولا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عند هدر الطعام، بل يُساهم الطعام المهدور في أزمة المناخ المستمرة أيضًا.

وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخضار والفاكهة.

استفد من فائض الخضار والفاكهة بهذه الطرق:

يمكن تجفيف شرائح الفاكهة أو استخدامها لصنع مختلف أنواع المربى.

يمكن صنع المخللات من فائض الخضار.

يمكن تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر.

يمكن تحضير العصائر من أنواع الفاكهة التي قاربت على النضج.