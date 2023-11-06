شبانة: كولر يرحب بضم عمر كمال ويطالب الخطيب بالتعاقد مع مهاجم

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك جلسة عقدت مؤخرا بين مارسيل كولر المدير الفني السويسر للنادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي.

وأضاف شبانة ان كولر رحب بفكرة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر واثنى على مستواه المتميز ، اضافة لاجادته اللعب في اكثر من مركز.

واختتم شبانة بطلب كولر أيضا من محمود الخطيب سرعة التعاقد مع مهاجم في الفترة المقبلة.

في سياق متصل يستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.