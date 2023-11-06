يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي كورة اون لاين في دوري آبطال آسيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي كورة اون لاين في دوري آبطال آسيا، يحل نادى الهلال السعودي ضيفا ثقيلا علي نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال سيخوض مواجهة مومباي سيتي وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتي نساجي ومومباي سيتي والتعادل أمام نافباخور.

ويدخل الهلال اللقاء من دون لاعب الوسط البرازيلي نيمار، المصاب بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب ميلينكوفيتش سافيتش بسبب إصابة في أوتار القدم اليمنى.

وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تفاصيل إصابة الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الفريق، والتي سيغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع.

أكد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها سافيتش أثبتت إصابته في الركبة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

يدخل الهلال مباراة اليوم، سعيا إلى تحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة فيما يلعب مومباي مستعينا بعاملي الأرض والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم معاناته؛ حيث يتذيل المجموعة دون أي نقاط، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، لكنه رفض فتح العينة الثانية.

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وتابع القرار "حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة".

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم الأثنين 6 نوفمبر 2023، علي ملعب الفريق الهندي، ومن المنتظر أن يطلق حكم المباراة صفارته في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تذاع مباراة الهلال أمام مومباي سيتي، الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا، عبر قناتي SSC وbeIN AFC،