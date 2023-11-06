مشاهدة مباراة الهلال ومومباي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا.. yalla shoot

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا.. yalla shoot، يحل نادى الهلال السعودي ضيفا ثقيلا علي نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويستقبل ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، الذي يتسع لنحو 33 ألف متفرج مباراة مومباي سيتي ضد الهلال فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع نافباخور والفوز علي نساجي ومومباي في الجولات الثلاث السابقة، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، مناصفة مع نافباخور، بعد التعادل معه، والفوز على كل من نساجي ومومباي في الجولات الثلاث السابقة.

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وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام مومباي في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيش - سالم الدوسري

والهجوم: ميشايل - أليكساندر ميتروفيتش - مالكوم