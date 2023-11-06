الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تطلق تأشيرة "مستثمر زائر" الإلكترونية للمستثمرين

وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.

إتاحة الفرصة للمستثمرين

وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومن دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية.

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ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام، وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

تطلعات القطاعات الاستثمارية

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية 2030، والهادفة إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من حول العالم، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال.

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