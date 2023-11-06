الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضخ 30 طنًا من السكر بـ 58 منفذًا بقنا لاحتواء الأزمة

أرشيفية
أرشيفية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الاثنين، إنه سيتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى.

 وذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسعة ، ومقار الوحدات المحلية للقرى ، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة ، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض.

ونبه المحافظ  إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر ، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار .

وشدد المحافظ، علي الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنه ، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25% ، وهى سلع السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ، البيض ، الدواجن المجمدة ، اللحوم المجمدة.

 

 

 

مواد متعلقة

«المدغة» أنيسة العجائز فى جلسات الحكي!

كيلو سكر نصيب المواطن بالمنافذ المملوكة لمحافظة قنا

الجريدة الورقية