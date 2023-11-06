ضخ 30 طنًا من السكر بـ 58 منفذًا بقنا لاحتواء الأزمة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الاثنين، إنه سيتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى.

وذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسعة ، ومقار الوحدات المحلية للقرى ، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة ، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض.

ونبه المحافظ إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر ، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار .

وشدد المحافظ، علي الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنه ، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25% ، وهى سلع السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ، البيض ، الدواجن المجمدة ، اللحوم المجمدة.