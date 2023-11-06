الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بسارقي بالوعات الصرف في بدر

المتهمون والمضوبات
المتهمون والمضوبات

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، حال إستقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم.

اقرأ أيضاً: صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟

txt

شرطة النقل تضبط 1908 قضايا خلال 24 ساعة

txt

حملات أمنية مكبرة بأسوان ودمياط .. تعرف على نتائجها

txt

تحرير 228 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

txt

حقيقة منشور على السوشيال ميديا يتضمن تعرض أشخاص لواقعة سرقة بالإكراه


 

وتبين أن التروسيكل محمل عليه عدد (4) غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم إعترفوابتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

شرطة النقل تضبط 1908 قضايا خلال 24 ساعة

حملات أمنية مكبرة بأسوان ودمياط .. تعرف على نتائجها

تحرير 228 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

ضبط 3285 قضية سرقة تيار كهربائي

الإيقاع بالمُتورط في واقعة إنهاء حياة بائع متجول بالقاهرة

غسل أموال بـ25 مليون جنيه .. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر بمدخرات العاملين بالخارج

الداخلية تضبط 1547 قضية متنوعة خلال 24 ساعة 

موعد ‏بدء إجراء قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024 بمديريات الأمن

الجريدة الورقية