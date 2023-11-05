حقيقة منشور على السوشيال ميديا يتضمن تعرض أشخاص لواقعة سرقة بالإكراه

رصد الأجهزة الأمنية منشور تم تداوله من حساب إحدى السيدات بصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الادعاء بتعرض زوجها وآخرين لواقعة سرقة متعلقاتهم كرهاً عنهم، من قبل "ملثمين" حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص وبإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).. وبإستدعائها قررت بقيام زوجها بإبلاغها مضمون ما قامت بنشره.. وأمكن ضبط زوج الشاكية.

وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى عدد 8 قضايا "تبديد"، وبمواجهته قرر أنه إستعار هاتف زوجته وقام بإستقلال "الميكروباص" وحال قيامه بسداد الأجرة ترك الهاتف على الكرسى "سهواً" جواره بينه وبين أحد مستقلى الميكروباص "مجهول" ، ثم إكتشف عدم وجود الهاتف، وخشية عدم تصديق زوجته له وظنها بقيامه ببيعه إختلق الواقعة على النحو المشار إليه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لإدعائهما الكاذب.

كما تم تحديد مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول وضبطه، وتبين أنه (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب المغافلة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.