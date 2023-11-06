تعرف علي تفاصيل جولة محافظ الشرقية التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % وجاري الأنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديداً يٌساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

أكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت اعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لإحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية خلال الجولة اللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول لزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام صباح أمس الأحد بزيارة مفاجئة لقريتي كفر أيوب سليمان وكفر إبراهيم العايدي التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة كفر أيوب الإبتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بجدول الحصص الدراسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب فهم أمانة في اعناقنا ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

حرص المحافظ على مشاركه تلاميذ المدرسة الحصص الدراسية للتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم مطالباً الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.

ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها ، توجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بكفر أيوب سليمان ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

كما تفقد محافظ الشرقية، عيادة الأسنان ليصدر تعليماته لإدارة الوحدة بالمراجعة المستمرة لأعمال الصيانة للأدوات المستخدمة بمختلف عيادات الوحدة وتحقيق الإنضباط داخل المنشأة وحسن استقبال المرضي وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم ، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

وانتقل محافظ الشرقية لقرية كفر إبراهيم العايدي للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية، لمعاينة قطعة أرض فضاء بالقرية لبحث إمكانية الاستفادة منها في إقامة مركز شباب لأهالي القرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية لممارسة شباب القرية كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة مؤكدًا ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وخلال تفقده لمقر الوحدة المحلية بالقرية شدد المحافظ على رئيس الوحدة بسرعة الإنتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي وتقديم خدماته المختلفة للمواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بقرية كفر إبراهيم العايدي تفقد وحدة صحة الأسرة لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها ، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الوحدة لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى.

اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز بلبيس بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة محمد أحمد إبراهيم الثانوية المشتركة واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع التلاميذ والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم مطالب طلاب وطالبات المدرسة بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.