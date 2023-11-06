ختام فاعليات معسكرات مشواري بمركز شباب النجمة والحمران ومركز شباب ابوحمودي

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف اختتمت اليوم، فاعليات معسكرات مشواري للفئة العمرية من سن ١٠الي ١٤ سنة بمركز شباب النجمة والحمران ومركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب ابوتشت شمال محافظة قنا.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة، علي حرص وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالطلائع والشباب من خلال المبادرة.

وذكر محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي اشتراك جميع مؤسسات الدولة من خلال البروتوكولات، أشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي جذب جميع الفئات العمرية والاستفادة من هذه المعسكرات والمبادرات.

واوضح احمد عيسى وكيل الإدارة علي دور مراكز الشباب في تقديم الخدمات وممارسة كافة الأنشطة.

وقالت شيماء ابراهيم منسقة معسكرات مشواري بمديرية الشباب والرياضة، بأنه تم تقسيم الطلائع الي مجموعات كل مجموعة مع سفير من سفراء مشواري في الملعب والقاعات وتنفيذ بعض المهارات الحياتية وهي مناطق التعلم وإدارة الوقت ومهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات.

من جانبهم بدا السفراء في طرح الافكار والروئ والمناقشات تخللها بعض المهارات الحياتية.

وأوضحت غادة ابوالوفا السيد مديرة مركز شباب النجمة والحمران و امل محمد مديرة مركز شباب ابوحمودي علي إقبال اعداد كثيرة من الطلائع ولاقي المشروع نجاحا منقطع النظير.

وياتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي احمد حسين ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت.