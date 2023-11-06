أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني بالبطاطس خلال أكتوبر الماضي

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي، بلغت حوالي مليون و ٥٦ ألف طن، بإجمالي عدد عينات ٤١٠٢٠ عينة.

واكدت مدير المشروع، انه تم خلال شهر اكتوبر الماضي، فحص حوالي ٢٧١ عينة، بكمية اجمالية بلغت ٨٢٦٦ طن، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول العربية والافريقية.

انجازات المشروع

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت ٢٤٦ الف طن، بإجمالي عدد عينات ١٢٤٠٤ عينة، بينما بلغ اجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، ٣٢ طن، باجمالي عدد عينات ١٨ عينة، من بينها ١٣ عينة تم فحصها خلال شهر اكتوبر بكمية بلغت حوالي ٢٣ طن.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن، مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : إستمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدا لإنباتها، إستمارات (شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، وإستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" )، فضلا عن إستمارات تأسيس الأراضى الجديدة لضمها لملفات المناطق الخالية، إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، كذلك إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).

كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة الى انه تم ايضا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالى (990صورة فضائية) بما يعادل (809 ألف كم مربع)،وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

واشارت مدير المشروع الى انه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حوشه, 287 كود) بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، فضلا عن اجراء تحليل ملوحة التربة بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي سيتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.

وأكدت بلابل انه تم أيضا تأسيس عدد (572 جهاز) بمساحة (69 ألف فدان) وتتضمن هذه المساحة (65 ألف فدان ) لشركة (الوطنية لإستصلاح و استزراع الاراضي).