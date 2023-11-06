الوشمي: 25 دولة شاركت في جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

أكد الدكتور عبد الله بن صالح الوشمى الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمى للغة العربيه مشاركة ٢٥ دوله فى الدورة الثانيه لجائزة المجمع.

جاء ذلك فى الكلمه التى ألقاها أمس فى حفل تكريم الفائزين الذى أقيم بمدينة الرياض .

وقال أن الدورة الثانية للجائزة حظيت بإقبال مشهود، وتميزت بمُشاركات واسعة؛ إذ استقبلت ما يزيد عن (750) مُشاركة من المعتنين باللُّغة العربية ومجالاتها المُختلفة مما يؤكد القيمة العالية للجائزة، وما لقيته من اهتمام، ومُتابعة، وتفاعل كبير على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن إقامة حفل تكريم الفائزين بـ (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربية في دورتها الثانية " برعايةً صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع يؤكد الإهتمام بهذا الحدث العلمى .

وأضاف الأمين العام أن تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربية يجسد اهتمام المملكة العربية السعودية، وعنايتها بلغتنا العربية، وسعيها الدؤوب لتمكينها ونشرها في الدّاخل والخارج؛ وهو ما يُعزِّز نشر المعرفة، والوعي باللّغة العربية، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، في فروع الجائزة الأربعة، وهي: (تعليم اللُّغة العربية وتعلّمها، وحوسبة اللُّغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللُّغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللُّغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللُّغوية)، يعد ثمرة من ثمرات هذه الجهود الكبيرة والمُقدّرة لخدمة اللغة العربية.

وقال الوشمى أن جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تمثل إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها المجمع؛ لخدمة اللُّغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المُتميزين فيها، وتقدير جميع المُختصين المعنيين بها، وذلك بمعايير رصينة، تتمثل في : (الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشمولية، وسعة الانتشار، والفاعلية والأثر المُتحقق).

وتقدم الأمين العام المجمع الملك سلمان العالمى للغة العربيه فى نهاية كلمته بالشكر للقيادة السعوديه الرشيدة على ما توليه من عناية ورعاية للّغة العربية، ولسمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على دعمه المستمر ولمجلس أمناء المجمع الموقر، وللعلماء الكرام في لجان التحكيم، ولشركاء النجاح الدائمين في برنامج تنمية القدرات البشرية.