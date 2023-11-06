الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ليلة هندية مع الشهير إريجيت سنج في الإمارات

إريجيت سنج
إريجيت سنج

تستقبل ليالي الإمارات الغنائية، أمسية هندية من نوع خاص مع المغني الشهير إريجيت سنج، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء حول العالم.

موعد حفل إريجيت سنج في الإمارات

يقام حفل إريجيت سنج في الـ 18 من نوفمبر الجاري، داخل جزية ياس أيلاند بالعاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص به.

حفلات هندية متتالية في الإمارات في شتاء 2023

تشهد الإمارات سلسلة من الحفلات الغنائية لأشهر مغنيّ الهند وباكستان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، على مسارح الإمارات المختلفة.

نبذة عن إريجيت سنج وأهم أغنياته 

إريجيت سنج واحد من أشهر الأصوات الهندية الذي ترك بصمته في عدد كبير من أغاني الأفلام الهندي الشهيرة، ذاع صيته بعد مشاركته في فيلم aashiqui عام 2013، وبعدها توالت إصداراته الغنائية .

 

إريجيت سنج من مواليد 25 إبريل 1987 بدأ مسيرته الفنية، أثناء مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب (Fame Gurukul) عام 2005، رغم خسارته نهائيات المسابقة، اشترك في برنامج آخر (10 كه 10 لو غاي ديل)، ليفوز بالمسابقة.

 

وفاز بجائزة أفضل مطرب للأغنية ضمن جوائز فيلم فير الـ59 عام 2014، بجانب اثنين من ترشيحات أخرى في جوائز فيلم فير الـ60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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