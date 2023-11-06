وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يصل مصر نهاية 2024

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع، مشيرا الى انه العقد الثانى لشبكة القطار الكهربائى السريع، موضحا أنه على الرغم من توقيع العقد الأن إلا ان العمل بدأ منذ فترة فى الشبكة ولكن إجراءات العقود تأخذ المزيد من الوقت.



وأضاف وزير النقل خلال حضوره توقيع عقود ومذكرات تفاهم بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن العمل بشكبة القطارات السريعة بدأ على الأرض منذ فترة فيما يخص أعمال الشركات المصرية مثل الجسور الترابية وتوريد البازلت الفلنكات، والأعمال الصناعية والمحطات ومسار القطار ليكون حر وهو ما يشمل اجراءات نزع الملكية وأعمال المساحة لإنشاء كبارى وأنفاق لمرور المشاة والسيارات، وذلك تحت اشراف شركة سيسترا العالمية ووزارة النقل.

وأعلن وزير النقل أنه قريبا سيتم تجريبه القطار الإقليمى الذى وصل لمصر على السكة قريبا، مشيرا إلى أن القطار السريع سيتم توريده لمصر فى نهاية عام 2024 وسيتم عرضه فى معرض النقل القادم، مشيرا إلى أن شبكة القطار السريع هو أكبر مشروع نقل يتم تنفيذه مع شركة سيمنز العالمية.