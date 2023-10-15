أشعر بالاشمئزاز ولاتمثلني.. سيدة بريطانية بالأقصر تنتقد حكومة بلادها لتحيزها للكيان المحتل على حساب فلسطين



تبرأت السيدة البريطانية باربارا كلارك، والتي تقيم في محافظة الأقصر من حكومة بلادها، لمساندتها الكيان الإسرائيلي المحتل، على حساب الفلسطينيين.

وأعربت كلارك عن اشمئزازها نتيجة موقف بلادها، ودونت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أود أن أعلن أن الحكومة البريطانية لاتمثلني، ولااتفق مع آرائها حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتحيزهم للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين، يشعرني بالاشمئزاز.

وكتبت بربرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ أيام، هذا الحساب يدعم دولة فلسطين ولايعترف بالكيان الصهيوني الغاصب.

فمنذ فرض الحصار للكيان المحتل على غزة، ولم تتوقف السيدة البريطانية عن إعلان كامل دعمها للقضية الفلسطينية.

لم تكن باربارا هي فقط من تدعم القضية الفلسطينية، بل إن شقيقتها تريزا، أعلنت ايضا رفضها للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها في حق الإنسانية، معلنة تأييدها ودعمها لغزة ضد هذا الاحتلال.



ويشار إلى أن باربارا وتريزا كلارك، قدمتا إلى مدينة الأقصر في التسعينيات، كأول زيارة لهما مع أسرتهما، إلا أن تعلقهما بالمدينة الجنوبية، جعلهما يكرران الزيارات، حتى استقرتا هناك في عام 2008، ولم يتوقف عيشهما هناك على عشقهما لسحر المدينة فحسب، بل قامتا بأعمال تطوع متعددة، كما أنهما تشاركان فى كافة الفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، حتى أنهما تشاركان باحتفالات العيد القومي لمدينة الشمس، كما تشاركان في دعم مستشفى شفاء الارومان لعلاج السرطان في الأقصر.