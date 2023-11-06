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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر: اعتداءات العدو الصهيوني على غزة تخطت كافة الحدود

نصر مطر، منسق حملة
نصر مطر، منسق حملة مواطن بالخارج

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر ”كن مع الوطن” في الخارج أن اعتداءات العدو الصهيوني على قطاع غزة فاقت كل التصورات وتخطت كافة الحدود.

وأضاف مطر أن ما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب مكتملة الأركان، وأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لهو عار في جبين كل دول العالم خاصة الدول الكبرى التي لا تتورع من إبداء الدعم المطلق لآلة القتل الصهيونية.

وذكر مطر أن العالم كله قد استمع عبر شاشات التلفاز ما خرج عن وزير في حكومة المجرم نيتانياهو وهو يطالب بضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية وهو ما يعكس كم الإجرام في نفوس الصهاينة. 


وطالب منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أبناء الجاليات المصرية والعربية بضرورة الضغط على الأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني ومطالبة جميع الشعوب الحرة بالخروج في الشوارع والميادين للتعبير عن رفض هذه المقتلة التي يقوم بها الجيش البربري في قطاع غزة، والتنديد بهذا الهدم والخراب الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، ودفع العالم للاطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع غزة.

 

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