الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

صرف المرتبات
صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.. ينتظر ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد  صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات الشهر الجاري، من يوم 23 نوفمبر الجاري.

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 الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويتم صرف متأخرات المرتبات يوم 8،9،12 نوفمبر، طبقًا لوزارة المالية، ويستمر صرف المرتبات لمدة ستة أيام بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات العاملين والمتأخرات.

الحد الأدنى للأجور الجديد 

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

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