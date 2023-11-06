فى هذا الموعد.. إغلاق مزلقان الرحمانية والسلامية بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، عن عزم هيئة السكك الحديدية غلق مزلقان الرحمانية شرق مدينة نجع حمادى، يوم الاربعاء القادم الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ م من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، على ان يكون مزلقان السلامية هو البديل .

ومن المقرر أن يتم غلق مزلقان السلامية يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢٣/١١/٩م ، على ان يكون المزلقان البديل هو مزلقان الرحمانية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وذلك لزوم تنفيذ اعمال حفر الترنشات بالمزلقانات ضمن تطوير نظم الاشارة بخط القاهرة / السد العالى .

من ناحية أخرى تنظم جامعة جنوب الوادى بقنا وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا قافلة طبية بمنطقة الساحل بنجع حمادي، وذلك بهدف تطوير قرى الريف المصرى .

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القافلة العلاجية مجانية بمنطقة الساحل بنجع حمادى وتحديدا بمنطقة الجامع الاوسط بجوار عمارة النائب عبد الرحيم الغول، اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/٦م .

وتضم القافلة سبعة تخصصات طبية وهى ( الاطفال النساء الباطنة الرمد الانف والاذن جلدية عظام ) الكشف وصرف العلاج بالمجان.

ومن المقرر أن تشمل القافلة على ندوة تثقيفية وتوعوية يقدمها صندوق مكافحة الادمان والمخدرات وندوه اخرى مع ذوى الهمم الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن برنامج وحدة السكان بالمحافظة .