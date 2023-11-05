العائد تقرره هيئة الرقابة الشرعية.. تفاصيل الحساب الإسلامي في البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري العديد من الخدمات المصرفية ليس للفلاحين والمزراعين فقط ولكن لكافة المواطنين ومن أشهر الخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري الحسابات الجارية الإسلامية والتي تتميز بسهولة السحب والإيداع من والى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز المعلومات عن الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:

مزايا الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر إمكانية السحب من أي فرع من فروع البنك إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير) يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصماً من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري . يمكن فتح حساب جارى للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصي إمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب مثل : تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد). إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل . يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقة يصرف عائد كل ثلاثة شهور تحت الحساب للأرصدة التي تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بعائد وفقاًً لما يقرره البنك و هيئة الرقابة الشرعية .

الشروط والأحكام الخاصة الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:

يتم فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين و القاصرين ( بالولاية أو الوصاية ) . يتم السحب من هذا الحساب نقداً أو بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك . الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للأفراد 1000 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري مزارع 500 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري شخصيات الإعتبارية 1000 جنيه

المستندات المطلوبة:

العملاء الجدد:

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية (بعد الإطلاع على الأصل) . شهادة ميلاد مميكنة للقاصرين (وقرار الوصاية إن وجد) . بالنسبة للشخصيات الإعتبارية تختلف حسب نوعها . إستيفاء طلب فتح الحساب الجاري إستيفاء نموذج أعرف عميلك

العملاء الحاليين: