طب أزهر أسيوط تنظم المؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية

تأكيداً على الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الأزهر كجامعة في المجالات الطبية والتطبيقية وفي خدمة البحث العلمي، وإيجاد الحلول العلمية للتقدم الذي يعاني منه المرضى، وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات وبحوث الدراسات العليا والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط.

وافتتح الدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي المؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب الأزهر بأسيوط.

وأشاد عبدالملك بالدور الذي تقوم به مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في رعاية المرضى في صعيد مصر والتقدم الملحوظ الذي يعيشه المستشفى. كما أشاد بقسم أمراض القلب والخدمات المتميزة التي يقدمها ضمن مبادرة عمود الحياة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر ونخبة من أساتذة القلب والأوعية الدموية من مختلف فروع قسم القلب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية وأطباء من وزارة الصحة والمستشفيات الصحية والمستشفيات العسكرية والشرطية.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود شعلان في كلمته أن المؤتمر “يهدف إلى توفير منصة للمتخصصين في مجال القلب لتبادل الخبرات والتواصل مع الزملاء من جميع أنحاء العالم”. وسيتم تناول مواضيع متنوعة تتعلق بمجال القلب منها الوقاية والعلاج والأبحاث الحديثة في هذا المجال، خاصة مع الإمكانيات المتقدمة في أجهزة الكشف والتشخيص والقسطرة في القسم والخبرة والأبحاث العالمية التي يتمتع بها علماء القسم. استمتع في هذا المجال الطبي الحساس.

وأوضح الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والأوعية الدموية أن المؤتمر يتحدث عن كل ما هو جديد في طب القلب والأوعية الدموية ويتضمن مجموعة من الجلسات العلمية التي تحتوي على كل ما هو جديد في مجال القلب والأوعية الدموية. الدم الذي سيتم مناقشته. خلال الجلسات.

وفي نهاية الافتتاح قدم رئيس المؤتمر دروعًا تذكارية لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي وعميد الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.